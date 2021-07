Covid | le notizie Figliuolo | Convincere 215 mila prof per scuola in sicurezza LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 6 luglio 2021) "Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni" ha detto il Commissario straordinario per l'?emergenza. Il ministro Speranza interviene sull'obbligo di vaccinazione ai sanitari "dobbiamo lavorare perché quella norma sia rispettata, le vaccinazioni sono la più importante arma”. Il 45% degli adulti in Ue è stato vaccinato integralmente ma in Italia e in altri 9 paesi europei la curva dei contagi torna a salire