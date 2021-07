Cos’è l’hydrofoil | la “tavola volante” usata da Mark Zuckerberg nel video per festeggiare l’Indipendenza Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021)Zucherberg ha celebrato il 4 luglio, giorno della festa d’indipendenza degli Stati Uniti, pubblicando undai toni epici in cui lo si vede “volare sull’acqua” con un hydrofoil, mentre impugna una bandiera a stelle e strisce e in sotto fondo si sentono le note di “Take me home, Country Roads” di John Denver. Il filmato è – ovviamente – diventato subito virale, visto come la perfetta sintesi del concetto di “americanità”, con il ceo di Facebook che è un esempio emblematico di “self made man” (letteralmente, “un uomo che si è fatto da solo”) che omaggia la sua patria. Ma a catturare l’attenzione è stato lo strumento da lui usato per “sorvolare” le ...