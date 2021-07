Tokyo 2020, Petrucci: “Per Sacchetti non sarà una passeggiata scegliere i convocati” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente della Fip Gianni Petrucci, al ritorno da Belgrado, ha parlato delle convocazioni in vista dei Giochi di Tokyo 2020: “Per Sacchetti non sarà facile scegliere i convocati per le Olimpiadi. Tuttavia è giusto così: lui vuole la corona e la corona deve risolvere i problemi“. Il ct dell’Italia dovrà fare determinate valutazioni prima di decidere chi portare a Tokyo. I dubbi maggiori riguardano Danilo Galliani, che non ha potuto partecipare al preolimpico dato che stava disputando i Playoff NBA con gli Atlanta Hawks. Punto interrogativo anche in ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente della Fip Gianni, al ritorno da Belgrado, ha parlato delle convocazioni in vista dei Giochi di: “Pernonfacileper le Olimpiadi. Tuttavia è giusto così: lui vuole la corona e la corona deve risolvere i problemi“. Il ct dell’Italia dovrà fare determinate valutazioni prima di decidere chi portare a. I dubbi maggiori riguardano Danilo Galliani, che non ha potuto partecipare al preolimpico dato che stava disputando i Playoff NBA con gli Atlanta Hawks. Punto interrogativo anche in ...

