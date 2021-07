Sindaci e governatori più apprezzati d'Italia: in pole De Caro, sale Musumeci (Di lunedì 5 luglio 2021) Antonio DeCaro e Luca Zaia si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 luglio 2021) Antonio Dee Luca Zaia si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione...

Ultime Notizie dalla rete : Sindaci governatori Gradimento sindaci e governatori. Giani al 7° posto in Italia, Nardella primo tra i toscani Passando invece alla classifica di gradimento per i sindaci delle grandi città, il primo toscano ad apparire è Dario Nardella. Il suo consenso è stabile al 57%. Per la cronaca nei primi tre posti ...

Sindaci e governatori più apprezzati d'Italia: in pole De Caro, sale Musumeci Il primo è quello dei sindaci delle grandi città del Sud alle prese con conti in dissesto e ... I governatori Tra i governatori si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) che, con ...

Sindaci e governatori più apprezzati d'Italia: in pole De Caro, sale Musumeci

Appendino "logorata", Cirio sugli scudi Sarà pure colpa del “logorio amministrativo”, ma il crollo del gradimento di Chiara Appendino pare piuttosto marcare la parabola politica dell’esponente grillina[...], in cinque anni passata dalle (5) ...

