Sampdoria, Ferrero tratta la cessione del club blucerchiato (Di lunedì 5 luglio 2021) Sampdoria, ad un passo la cessione di Ferrero Come riportato da calciomercato.com, la Sampdoria potrebbe avere presto una nuova proprietà. Nelle ultime il presidente dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 luglio 2021), ad un passo ladiCome riportato da calciomercato.com, lapotrebbe avere presto una nuova proprietà. Nelle ultime il presidente dei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA CLAMOROSA CI SONO I NUOVI INVESTITORI, IL PRESIDENTE AD UN PASSO DALLA CESSIONE. I DETTAGLI >>>>… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Sampdoria, cessione vicina: #Ferrero tratta in segreto con due gruppi americani e uno arabo, i dettagli - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sampdoria, cessione vicina: #Ferrero tratta in segreto con due gruppi americani e uno arabo, i dettagli - facciologianlu : RT @cmdotcom: #Sampdoria, cessione vicina: #Ferrero tratta in segreto con due gruppi americani e uno arabo, i dettagli - cmdotcom : #Sampdoria, cessione vicina: #Ferrero tratta in segreto con due gruppi americani e uno arabo, i dettagli… -