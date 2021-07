Riot Games ha pubblicato un album senza copyright per gli streamer e content creator – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

ItaSmartReview : Riot Games ha pubblicato un album di musica royalty-free per gli streamer di Twitch - - mypornaccoun : RT @BlueBuster7: @RetroLogicGames @JosephBarkley9 @smog_fog @AlexTheSave Nonono! Riot Games! - ReTwitStorm_ita : Che #Musica si può #Mettere su #Twitch? Riot #Games #Pubblica un #Album #Gratuito - _UliSustaita_ : Mi Gfa me dio la vida, pero Riot Games me la quito - RoundOne_GG : Dietro le quinte del mondo degli #esports. Che cosa ne pensano i publisher? Ce lo diranno Carlo Barone, Brand Manag… -

Ultime Notizie dalla rete : Riot Games

Multiplayer.it

ne è recentemente entrata a far parte, rendendola ancor più di spicco sia nel panorama dei videogiochi sia, più nel particolare, di quello degli eSports. Tramite comunicato stampa è stata ...Ebbene, ci ha pensatoha "correre in aiuto" dei Content Creator. Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge , la software house dietro a titoli particolarmente noti ...Riot Games ha pubblicato un album senza copyright per gli streamer e content creator. Ecco le 37 tracce disponibili per tutti.. Riot Games ha pubblicato un album composto da 37 tracce senza ...IIDEA ha annunciato di aver indetto una speciale promozione per i videogiocatori italiani su Steam: nasce Games in Italy.