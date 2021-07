RdC Atripalda | Pallini M5s | “Con il sindaco Spagnuolo colloquio molto proficuo | svolto un ottimo lavoro”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito degli appuntamenti istituzionali organizzati per verificare l’applicazione del provvedimento del reddito di cittadinanza nei Comuni della provincia di Avellino, la parlamentare del Movimento 5 Stelle Maria, questa mattina, ha incontrato ildi, Giuseppe. “E’ stato– dichiara la deputata avellinese – perché il primo cittadino ci ha illustrato 4 progetti messi in campo dall’amministrazione impiegando i percettori del rdc individuati dal Consorzio dei servizi sociali ambito A/5. ...

