Raffaella Carrà, una persona speciale ha creduto in lei: le sue parole (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà si è tristemente spenta all'età di 78 anni, ma il suo talento vivrà in eterno: sapete chi per prima ha creduto in lei? Le sue parole Raffaella Carrà, Fonte foto: Rai PlayRaffaella Carrà è deceduta all'età di 78 anni lasciando una profonda tristezza nel cuore dei suoi tanti fan e soprattutto nell'anima dei suoi tanti parenti e familiari. L'iconica showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva ha cominciato la sua incredibile carriera all'inizio degli anni cinquanta quando ...

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - xrenaissance : RT @asfaltofresco: raffaella carrà è stata, è e sarà per sempre una colonna della cultura italiana, una donna rivoluzionaria e un vero e pr… - besidetay : RT @FranAltomare: #Eurovision2021 con Rumore di Raffaella Carrà in apertura. Perché, ricordiamolo, se siamo tornati in quel baraccone pazze… -