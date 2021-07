Raffaella Carrà | è suo “l’ombelico del mondo”

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Si è spenta a 78 anni. La regina della televisione italiana lascia un’eredità incredibile non soltanto neldello spettacolo ma anche in campo culturale e sociale. Grazie a lei, ildella televisione ha visto il primo ombelico. Deve il suo successo a un look sopra le righe, che nessuno aveva ancora osato portare sul piccolo schermo. E anche al suo caschetto biondo, diventato iconico.mostròalTutta la sua carriera di presentatrice televisiva, soubrette e cantante è legata a quel look dello ...