Papa Francesco operato a Roma: è Campano ed ha 37 anni il medico più giovane dell'equipe al Gemelli (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Hanno un età media di poco inferiore ai 60 anni e sono originari da diverse regioni italiane, dal Piemonte come dalla Puglia: sono 10, tra rianimatori, chirurghi e gastroenterologi, i medici che hanno seguito l'operazione di Papa Francesco, sottoposto ieri ad un intervento programmato al Policlinico Gemelli. Il più giovane ha 37 anni e si chiama Roberto De Cicco, originario della Campania e dirigente medico presso l'Uoc Anestesia delle Chirurgie Generali e dei Trapianti. Se ad operare Sua Santità è stato Sergio Alfieri, ...

