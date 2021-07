Non sono un robot dopo una ricerca Google; come rimuoverlo (Di lunedì 5 luglio 2021) A praticamente tutti gli utenti che navigano su Internet è capitato di imbattersi nel controllo CAPTCHA quando tenta di accedere ad un sito: questo controllo (basato su una seguenza di immagini su cui cliccare) permette al sito di evitare le visite dei robot o di bloccare gli accessi da IP indesiderati, così da esercitare fin da subito una buona forma di controllo ed evitare lo spam o gli scammer. In alcuni rari scenari può capitare che anche Google, il famoso motore di ricerca, propone una finestra CAPTCHA prima di poter accedere ai risultati della ricerca; in questo caso il motore di ricerca diventa ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 5 luglio 2021) A praticamente tutti gli utenti che navigano su Internet è capitato di imbattersi nel controllo CAPTCHA quando tenta di accedere ad un sito: questo controllo (basato su una seguenza di immagini su cui cliccare) permette al sito di evitare le visite deio di bloccare gli accessi da IP indesiderati, così da esercitare fin da subito una buona forma di controllo ed evitare lo spam o gli scammer. In alcuni rari scenari può capitare che anche, il famoso motore di, propone una finestra CAPTCHA prima di poter accedere ai risultati della; in questo caso il motore didiventa ...

ladyonorato : Il medico e ricercatore Michel de Lorgeril demolisce il vaccino #Pfizer: “Data la debolezza dei dati scientifici, n… - ladyonorato : Meno male che ci sono ancora (pochi) giornali che informano senza filtrare le notizie: Il Tempo riporta il caso del… - RobertoBurioni : Le nuove varianti sono un problema molto grave. Ma solo per chi non ha completato il ciclo di vaccinazione con un v… - maria71100 : RT @doveholatesta: Mi stanco subito delle persone che non mi danno stimoli e che hanno bisogno di essere pregate per fare qualunque cosa Io… - hanscast0rp : poi mi tocca sentire gente in vacanza che mi dice 'dai nico non mollare è un ultimo sforzo!! ????' certo silvia facil… -