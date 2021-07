Napoli, Mertens operato a una spalla al rientro dagli Europei (Di lunedì 5 luglio 2021) Reduce dall'eliminazione agli Europei con il suo Belgio per mano dell'Italia, Dries Mertens si è operato oggi alla spalla sinistra. Lo rende noto il Napoli con un comunicato ufficiale pubblicato nel ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021) Reduce dall'eliminazione aglicon il suo Belgio per mano dell'Italia, Driessi èoggi allasinistra. Lo rende noto ilcon un comunicato ufficiale pubblicato nel ...

Advertising

claudioruss : Dries #Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sx da parte del… - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: I tempi di recupero?? #Napoli #Mertens - ReTwitStorm_ita : #Napoli, #Ufficiale: #Operazione per #Mertens | I #Tempi di #Recupero - CinqueNews : Napoli: intervento alla spalla per Mertens, riposo per 3 settimane - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: L'attaccante del #Napoli Dries #Mertens si è operato alla spalla con un intervento chirurgico mirato a stabilizzarla htt… -