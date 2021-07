Monica Bellucci in copertina con lei | è la prima volta

(Di lunedì 5 luglio 2021)è comparsa questa settimana per lasulladi Vogue Italia, ma con lei anche una compagnia speciale. Per ladall’inizio della sua carriera… Questo articolo è stato pubblicato per lada Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

vogue_italia : Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel: le nostre cover star di luglio ??? - possibilitis : Monica Bellucci 2021 - 17MAYB : RT @ash_realize: Deva Cassel & Monica Bellucci | Vogue Italia July 2021 - AlexHervaud : RT @vogue_italia: Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel: le nostre cover star di luglio ??? - PRiengmond : RT @fallo_felice: Monica Bellucci -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci

A postare lo scatto è (anche) Vincent Cassel : in copertina, nel numero di luglio di Vogue Italia, la sua ex mogliee la loro primogenita Deva . La ragazza, 16 anni, che già ha iniziato a seguire la carriera della madre con i primi lavori da modella, appare in primo piano, al centro dell'immagine. ...e sua figlia Deva Cassel sono state immortalate per la prima volta insieme per la copertina del nuovo numero di Vogue Italia , dedicato al mondo dei sedicenni. Ecco le foto delle due ...Monica Bellucci e Deva Cassel, la figlia sedicenne avuta con Vincent Cassel, appaiono più belle che mai sulla nuova copertina di Vogue Italia: ecco le foto. Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel so ...A postare lo scatto è (anche) Vincent Cassel: in copertina, nel numero di luglio di Vogue Italia, la sua ex moglie Monica Bellucci e la loro primogenita Deva. La ragazza, 16 anni, che già ha iniziato ...