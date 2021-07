Miami | recuperati altre tre corpi | vittime salgono a 27

Advertising

StefanoZ_Tweet : RT @marcocongiu: +++ Dopo sei giorni dal crollo della Torre Sud del condominio Champlain di Miami Beach, ci sono ancora 149 dispersi e soli… - Marilen97832318 : RT @marcocongiu: +++ Dopo sei giorni dal crollo della Torre Sud del condominio Champlain di Miami Beach, ci sono ancora 149 dispersi e soli… - ereike05 : RT @marcocongiu: +++ Dopo sei giorni dal crollo della Torre Sud del condominio Champlain di Miami Beach, ci sono ancora 149 dispersi e soli… - Annalis80790333 : RT @marcocongiu: +++ Dopo sei giorni dal crollo della Torre Sud del condominio Champlain di Miami Beach, ci sono ancora 149 dispersi e soli… - Sadachbia18 : RT @marcocongiu: +++ Dopo sei giorni dal crollo della Torre Sud del condominio Champlain di Miami Beach, ci sono ancora 149 dispersi e soli… -

Ultime Notizie dalla rete : Miami recuperati

ANSA Nuova Europa

Altri tre corpi sono statitra le macerie del palazzo di 12 piani crollato fa a Surfside, a nord diBeach, facendo salire il bilancio delle vittime accertate a 27. Lo riferiscono le autorità. .Apollo Global Management ha annunciato che alcuni fondi gestiti da proprie affiliate hanno sottoscritto i contratti definitivi per l'acquisto di una partecipazione di maggioranza in Reno De Medici, ...Altri tre corpi sono stati recuperati tra le macerie del palazzo di 12 piani crollato fa a Surfside, a nord di Miami Beach, facendo salire il bilancio delle vittime accertate a 27. Lo riferiscono le a ...Usa, i resti del palazzo crollato a Miami sono stati demoliti: sotto le macerie ancora 121 persone È stato demolito il palazzo di 12 piano oggetto di un crollo parziale lo scorso 24 giugno a Miami, in ...