Mbappé pretende la clausola pro - Real (Di lunedì 5 luglio 2021) Problemi in casa PSG per il rinnovo del contratto di Kylian Mbappé. L'accordo tra l'attaccante francese e il club parigino scadrà tra un anno e ancora non c'è un'intesa. La situazione, secondo 'Marca',... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Problemi in casa PSG per il rinnovo del contratto di Kylian. L'accordo tra l'attaccante francese e il club parigino scadrà tra un anno e ancora non c'è un'intesa. La situazione, secondo 'Marca',...

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé pretende Mbappé pretende la clausola pro - Real Più probabile, per ora, la possibilità che Mbappé si liberi gratis a giugno 2022.

Calciomercato: Isak nel mirino del Real, c'è clausola da 70 milioni ... ma comunque sarebbe un affare meno costoso di Mbappé e Haaland. La Real Sociedad non sembra disposta a trattare, perché vorrebbe trattenere Isak almeno per la prossima stagione e pretende il ...

