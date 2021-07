LIVE Berrettini-Ivashka, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il romano va a caccia dei quarti di finale (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il sogno di Berrettini nella seconda settimana – Il bilancio azzurro dopo la prima settimana Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Ilya Ivashka, partita di quarto turno di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. Berrettini è determinato ad arrivare fino in fondo ai Championships: i numeri del romano in questa stagione sono da record. Sono otto vittorie su otto partite: il titolo al Queen’s e i successi nei ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl sogno dinella seconda settimana – Il bilancio azzurro dopo la prima settimana Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Matteoe Ilya, partita di quarto turno di, terzo slam della stagione.è determinato ad arrivare fino in fondo ai Championships: i numeri delin questa stagione sono da record. Sono otto vittorie su otto partite: il titolo al Queen’s e i successi nei ...

infoitsport : Berrettini-Ivashka, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere Ottavi Wimbledon 2021 LIVE - livetennisit : Ranking ATP LIVE: La situazione in tempo reale. Matteo Berrettini al momento al n.8 del mondo - infoitsport : Wimbledon, Sonego e Berrettini agli ottavi in fotocopia: doppio 3-0 a Duckworth e Bedene. Live ranking Atp it - infoitsport : LIVE Storica doppietta Italia! Berrettini e Sonego agli ottavi, prima volta dal 1955 - flamanc24 : RT @SkySport: Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: in campo #Berrettini e #Sonego ? #BerrettiniBedene su Sky Sport Tennis #Soneg… -