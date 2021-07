Le critiche al progetto forestale di Eni in Zambia (Di lunedì 5 luglio 2021) Greenpeace ha messo in fila i problemi della "decarbonizzazione", molto pubblicizzata da Eni, che si basa sull'acquisto di crediti di carbonio per compensare le emissioni di gas serra Leggi su ilpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Greenpeace ha messo in fila i problemi della "decarbonizzazione", molto pubblicizzata da Eni, che si basa sull'acquisto di crediti di carbonio per compensare le emissioni di gas serra

Advertising

ilpost : Le critiche al progetto forestale di Eni in Zambia - fabiospes1 : @failla_vito @marghdeluca @portaluppiluigi @4Lauretta5 @AleGrifeo @Andrea_Bologna7 @Azione_it @MatteoRichetti Il pr… - pierluigi1972 : RT @EITRM_South: Il progetto #FASTRAM ha sviluppato un nuovo processo per la sostituzione delle #materieprime critiche per l'economia europ… - solo_francesca : @Emiliano_Sicily @beppe_grillo Quando nel post ho parlato di 'progetto' intendevo proprio una rinascita con due ani… - FZacchia : @mariolavia @il_cappellini @repubblica La politica del PD era incentrata sul parassitare il consenso 5s in modo da… -