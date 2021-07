La Birkin di Hermès: storia della borsa più desiderata di tutti i tempi (Di lunedì 5 luglio 2021) Non c’è borsa più osannata, più desiderata, più iconica. La borsa Birkin di Hermès ha un fascino senza tempo. Nata quasi quarant’anni fa, la sua storia è ormai un mito. Dal primo giorno. Birkin bag story Tutto inizia in un volo Londra-Parigi. È il 1984 e passeggeri sono Jean-Louis Dumas, allora presidente di Hermès e Jane Birkin, attrice e cantante inglese. La style icon, diventata mamma da poco, racconta a Dumas di non riuscire a trovare una borsa in grado di contenere tutte le cose che le servivano. Appena rientrato a ... Leggi su amica (Di lunedì 5 luglio 2021) Non c’èpiù osannata, più, più iconica. Ladiha un fascino senza tempo. Nata quasi quarant’anni fa, la suaè ormai un mito. Dal primo giorno.bag story Tutto inizia in un volo Londra-Parigi. È il 1984 e passeggeri sono Jean-Louis Dumas, allora presidente die Jane, attrice e cantante inglese. La style icon, diventata mamma da poco, racconta a Dumas di non riuscire a trovare unain grado di contenere tutte le cose che le servivano. Appena rientrato a ...

