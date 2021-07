Kate Middleton in isolamento: è stata in contatto con un positivo al Covid (Di lunedì 5 luglio 2021) Kate Middleton dovrà osservare due settimane di auto - isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona che in seguito è risultata positiva al Covid. Annullati quindi impegni reali e uscite ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021)dovrà osservare due settimane di auto -dopo essere entrata incon una persona che in seguito è risultata positiva al. Annullati quindi impegni reali e uscite ...

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton in isolamento: è stata in contatto con un positivo al Covid - #Middleton #isolamento: #stata - zazoomblog : Paola Turani come Kate Middleton? Il dettaglio non passa inosservato - #Paola #Turani #Middleton? #dettaglio… - CorriereUmbria : Kate Middleton, isolamento dopo contatto con positivo al Covid. Johnson annuncia la fine delle restrizioni in Inghi… - zazoomblog : “Annullati tutti gli impegni”. Paura per Kate Middleton la notizia poco fa e direttamente da Palazzo - #“Annullati… - Affaritaliani : Royal Family, Kate Middleton: in isolamento per contatto con infetto -