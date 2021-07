Joseph Fiennes svela le scene tagliate da The Handmaid’s Tale 4 | “I Waterford acclamati dalla folla”

(Di lunedì 5 luglio 2021) C’è un piccolo aspetto della trama di The4 che non è stato abbastanza esplorato, per una precisa scelta dello showrunner Bruce Miller e della produttrice esecutiva e protagonista Elisabeth Moss. A raccontarlo è, l’interprete del Comandante Fred, che ha parlato diseconda parte di stagione, quando la trama inizia a mostrare una certa inspiegabile capacità di Fred e Serena di suscitare simpatia in una piccola frangia dell’opinione pubblica canadese. Attenzione ...

Advertising

RemediosBuendia : Come ci sta Joseph Fiennes nel ruolo del kitemmurt... #TheHandmaidsTale -

Ultime Notizie dalla rete : Joseph Fiennes

MYmovies.it

Tra questi il film di Paul Schrader nel 1999 intitolato Le due verità - Forever mine , cone Ray Liotta, e il film di Kevin Reynolds del 2002 con Jim Caviezel, Guy Pierce, Helen ...Tutto questo cercando di riavere la sua prima figlia, Anna, e mentre il comandante Fred Waterford () e Serena ( Yvonne Strahovski ), in Canada, sono sotto processo per i gravi crimini ...The Handmaid's Tale 5, Bruce Miller sul futuro della serie: "Non voglio affrettare nessuna storia" La quarta stagione della pluripremiata serie tv con ...Jack Huston si prepara a calarsi nei panni di Nicolas Cristo, un uomo tradito e imprigionato ingiustamente che va in cerca di vendetta, nella rilettura de Il Conte di Monte Cristo. Constantin Film è a ...