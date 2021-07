Il ristorante Noma in un barattolo | René Redzepi spedisce il suo prezioso garum in tutto il mondo

Advertising

ReporterGourmet : Il garum di Redzepi verrà spedito in tutto il globo! È ufficiale: il Noma Projects metterà in commercio due salse f… - ReporterGourmet : Un carrello dei formaggi strepitoso! È quello del ristorante 2 stelle Michelin di Anne-Sophie Pic al Beau Rivage Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : ristorante Noma

Reporter Gourmet

...eating" e raggiunto Virgilio Martinez nel suoa Moray in Perù, a 3600 metri, nella valle degli Incas; ha mangiato trentanove piatti di fila a Copenaghen (pranzo al Geranium e cena al) ...Saltella qui è lì, a Singapore accanto a Ryan Clift del tipping club e in Danimarca nel famoso e intramontabiledi Rene' Redzepi, giudicato per ben quattro volte il migliordel mondo ...Comincia oggi la seconda edizione della Como Cocktail Week che coinvolge 30 realtà tra bar d’hotel, ristoranti e banconi in città. Ma la manifestazione è anche un’ottima occasione per conoscere le mig ...L’uscita è prevista per l’autunno, i gusti sono al momento due: riso dolce e uovo (vegetariano), funghi affumicati (vegano). «Questi garum sono stati la chiave del successo dei nostri menu vegetariani ...