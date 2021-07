I Santi di Lunedì 5 Luglio 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Da www.Santiebeati.it Sant’ ANTONIO MARIA ZACCARIA Sacerdote – Memoria FacoltativaCremona, 1502 – Cremona, 5 Luglio 1539Nasce a Cremona nel 1502. Nel 1524 si laurea in medicina a Padova. Ma poi, tornato a Cremona, decide di spiegare Vangelo e dottrina a grandi e piccoli. Viene consacrato prete nel 1528. Cappellano della contessa Ludovica Torelli, la segue a Milano nel 1530. Qui trova sostegno nello spirito d’iniziativa di questa signora e in due amici milanesi sui trent’anni come lui: Giacomo Morigia e Bartolomeo Ferrari. Rapidamente nascono a Milano tre novità, tutte intitolate a san Paolo. Già nel 1530 egli fonda una comunità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Da www.ebeati.it Sant’ ANTONIO MARIA ZACCARIA Sacerdote – Memoria FacoltativaCremona, 1502 – Cremona, 51539Nasce a Cremona nel 1502. Nel 1524 si laurea in medicina a Padova. Ma poi, tornato a Cremona, decide di spiegare Vangelo e dottrina a grandi e piccoli. Viene consacrato prete nel 1528. Cappellano della contessa Ludovica Torelli, la segue a Milano nel 1530. Qui trova sostegno nello spirito d’iniziativa di questa signora e in due amici milanesi sui trent’anni come lui: Giacomo Morigia e Bartolomeo Ferrari. Rapidamente nascono a Milano tre novità, tutte intitolate a san Paolo. Già nel 1530 egli fonda una comunità di ...

