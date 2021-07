Giorgia Rossi passa a DAZN dopo 8 anni in Mediaset | ecco cosa potrebbe condurre

(Di lunedì 5 luglio 2021)ta ae ha lasciatootto, dove è stata alla guida di importanti trasmissioni di calcio e sportive in generale. A dare l’annuncio dell’addio dalle reti della ex Fininvest è stata proprio la giornalista in questione con un post su Instagram, nel quale ha ringraziato tutte le persone che hanno collaborato con lei in questo lungo periodo e che hanno creduto nelle sue capacità lanciandola sul piccolo schermo.la decisione di Alessia Marcuzzi di lasciaree il ridimensionamento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Rossi

'Anche in questo caso la nostra attenzione al mondo femminile è evidenziata dall'arrivo di Giorgia Rossi che affiancherà Diletta Leotta e Federica Zille tra i volti della nostra rete. A tutti i ...Al fischio d'inizio c'è la stagione 2021/2022, quella dei cambiamenti anche per Dazn che ha vinto l'asta per i diritti del ...Giorgia Rossi ha lasciato Mediaset per entrare a far parte della squadra di DAZN, che dalla prossima stagione 2021/2022 racconterà e trasmetterà in esclusiva l'intero campionato di calcio di Serie A.