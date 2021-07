È morta Raffaella Carrà: l’annuncio di Sergio Japino (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà è morta. Nata a Bologna il 18 giugno del 1943, aveva appena compiuto 78 anni. Cantante, ballerina, showgirl, attrice e conduttrice sia in radio che in televisione, la Carrà era famosa in Italia e in Spagna, dove per tutta la vita ha lavorato attivamente. A dare la triste notizia è stato l’ex compagno Sergio Japino. I due sono stati fidanzati per quasi vent’anni; lasciatisi di comune accordo nel 1997, erano rimasti in ottimi rapporti. Sergio Japino annuncia la morte di Raffaella Carrà: “Ci ha ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 luglio 2021). Nata a Bologna il 18 giugno del 1943, aveva appena compiuto 78 anni. Cantante, ballerina, showgirl, attrice e conduttrice sia in radio che in televisione, laera famosa in Italia e in Spagna, dove per tutta la vita ha lavorato attivamente. A dare la triste notizia è stato l’ex compagno. I due sono stati fidanzati per quasi vent’anni; lasciatisi di comune accordo nel 1997, erano rimasti in ottimi rapporti.annuncia la morte di: “Ci ha ...

