Dramma in Ferrari: è stato investito e ora ha perso un piede (VIDEO) (Di lunedì 5 luglio 2021) Dramma in casa Ferrari. Un meccanico è stato investito da una SF70H durante un Ferrari Day che si è tenuto a Novi Sad. Grande paura. Ferrari (GettyImages)Arriva una brutta stria da Novi Sad, dove si stava svolgendo un Ferrari day. Uno dei meccanici di Maranello infatti è stato investito da una SF70H. Ricoverato immediatamente in terapia intensiva ha subito l’amputazione del piede destro purtroppo irrimediabilmente compromesso. La Ferrari si è immediatamente impegnata ad offrire tutto il ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 luglio 2021)in casa. Un meccanico èda una SF70H durante unDay che si è tenuto a Novi Sad. Grande paura.(GettyImages)Arriva una brutta stria da Novi Sad, dove si stava svolgendo unday. Uno dei meccanici di Maranello infatti èda una SF70H. Ricoverato immediatamente in terapia intensiva ha subito l’amputazione deldestro purtroppo irrimediabilmente compromesso. Lasi è immediatamente impegnata ad offrire tutto il ...

