Draghi pensa a Giorgio Stock come amministratore delegato Rai (Di lunedì 5 luglio 2021) Mentre i partiti brancolano, Mario Draghi avrebbe in mente il nome dell’amministratore delegato della Rai: si tratta di Giorgio Stock, già presidente di Warner Media. Ha lasciato questo ruolo l’anno scorso e dunque è attualmente “libero” da incarichi di rilevo. In precedenza, il manager aveva avuto ruoli apicali in Turner e prima ancora era stato general manager della Disney nell’area Europa-Medio Oriente-Africa. Considerato grande esperto di comunicazione globale, Stock potrebbe mettere mano a un inedito progetto per la commercializzazione dei prodotti dell’azienda di viale Mazzini nel ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 5 luglio 2021) Mentre i partiti brancolano, Marioavrebbe in mente il nome dell’della Rai: si tratta di, già presidente di Warner Media. Ha lasciato questo ruolo l’anno scorso e dunque è attualmente “libero” da incarichi di rilevo. In precedenza, il manager aveva avuto ruoli apicali in Turner e prima ancora era stato general manager della Disney nell’area Europa-Medio Oriente-Africa. Considerato grande esperto di comunicazione globale,potrebbe mettere mano a un inedito progetto per la commercializzazione dei prodotti dell’azienda di viale Mazzini nel ...

Advertising

petergomezblog : Questo è il mio punto di vista sul #cashback. Per me #Draghi sbaglia perché con la sua decisione non incentiva più… - liviocolombo1 : RT @petergomezblog: Questo è il mio punto di vista sul #cashback. Per me #Draghi sbaglia perché con la sua decisione non incentiva più la m… - RaffaelePizzati : @RENEtrollalieno @maurizioft @GreenhouseStone @AlvisiConci @Howard_The_ @antonio_78_ @GlosweetyGlo @GianpieroScanu… - nino_giovanni : Sig. Draghi, cosa ne pensa di questa mattanza dei nazisti israeliani? - Ariel48536344 : RT @matteoc1951: Vorrei fare un appello a tutti i pensionati dormienti che non si lamentano mai,sono decenni che le pensioni non vengono ri… -