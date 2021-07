Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Dodicenne trovata morta nel mare del Gargano: (ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 5 LUG - Una ragazzina di 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Dodicenne trovata

ANSA Nuova Europa

Una ragazzina di 12 anni è statamorta nel pomeriggio nel mare di Vieste, sul Gargano. Si era tuffata in mattinata nelle acque agitate di Marina Piccola con due cuginetti di 8 e 10 anni, ma quando i tre adolescenti si sono ...Il 22 giugno a Roma, in via Prenestina, una trans è statamorta in un canale di scolo nei ... Nella settimana del Pride una Milano che stava andando a unirsi al corteo è stato preso ...(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 5 LUG - Una ragazzina di 12 anni è stata trovata morta nel pomeriggio nel mare di Vieste, sul Gargano. Si era tuffata in mattinata nelle acque agitate di Marina Piccola con d ...viareggio. Tanti i commenti che ieri sono arrivati per contestare le parole pronunciate nel consiglio comunale di mercoledì dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Dondolini, a proposito delle dodi ...