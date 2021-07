Ddl Zan, Sardine in pressing su Italia Viva (Di lunedì 5 luglio 2021) “Se i senatori di Italia Viva voteranno il ddl Zan come i loro colleghi della Camera, fra i quali segnaliamo il contributo importante di Lisa Noja, il ddl Zan sarà legge in Italia”. Così le Sardine, sul tema della legge di contrasto all’omofobia, al centro del dibattito politico. “Non ci dovrebbe essere colore politico o discussione -sottolineano gli antisovranisti – tutte le persone civili rifiutano l’odio e l’incitamento all’odio, rifiutano l’idea che una donna possa essere vittima di violenza solo in quanto bisessuale o in quanto persona con disabilità, o in quanto donna, tutte le persone civili rifiutano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) “Se i senatori divoteranno il ddl Zan come i loro colleghi della Camera, fra i quali segnaliamo il contributo importante di Lisa Noja, il ddl Zan sarà legge in”. Così le, sul tema della legge di contrasto all’omofobia, al centro del dibattito politico. “Non ci dovrebbe essere colore politico o discussione -sottolineano gli antisovranisti – tutte le persone civili rifiutano l’odio e l’incitamento all’odio, rifiutano l’idea che una donna possa essere vittima di violenza solo in quanto bisessuale o in quanto persona con disabilità, o in quanto donna, tutte le persone civili rifiutano ...

