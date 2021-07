Ddl Zan, è il momento della scelta (Di lunedì 5 luglio 2021) Vorrei provare a spiegare con massima onestà e trasparenza la mia posizione sul ddl Zan. Con una premessa: io mi sono spesa in modo molto forte su questa proposta di legge e nessuno può mettere in dubbio la mia ferma convinzione sulla necessità di approvare subito una legge sui crimini d’odio. Con altrettanta chiarezza, ci tengo a difendere il lungo e faticoso lavoro di mediazione tra sensibilità diverse svolto alla Camera dei Deputati, anche con il contributo decisivo di Italia Viva. Ogni testo è perfettibile e migliorabile, ma chi parla di proposta “scritta male” o descrive un lavoro approssimativo non sa quel che dice e non conosce la fatica di quel percorso. Ora, però, c’è un fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Vorrei provare a spiegare con massima onestà e trasparenza la mia posizione sul ddl Zan. Con una premessa: io mi sono spesa in modo molto forte su questa proposta di legge e nessuno può mettere in dubbio la mia ferma convinzione sulla necessità di approvare subito una legge sui crimini d’odio. Con altrettanta chiarezza, ci tengo a difendere il lungo e faticoso lavoro di mediazione tra sensibilità diverse svolto alla Camera dei Deputati, anche con il contributo decisivo di Italia Viva. Ogni testo è perfettibile e migliorabile, ma chi parla di proposta “scritta male” o descrive un lavoro approssimativo non sa quel che dice e non conosce la fatica di quel percorso. Ora, però, c’è un fatto ...

