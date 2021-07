Covid, Kate Middleton in isolamento dopo contatto con caso positivo (Di lunedì 5 luglio 2021) La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, resterà in isolamento per dieci giorni dopo essere venuta a contatto con una persona successivamente risultata positiva al Coronavirus. A renderlo noto è stato Kensington Palace, ricordando che Kate avrebbe dovuto trascorrere la giornata accanto al marito William partecipando agli eventi in programma per il 73mo anniversario del National Health Service. “Sua Altezza Reale non presenta sintomi ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto-isolamento a casa”, ha reso noto Kensington Palace. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) La duchessa di Cambridge,, resterà inper dieci giorniessere venuta acon una persona successivamente risultata positiva al Coronavirus. A renderlo noto è stato Kensington Palace, ricordando cheavrebbe dovuto trascorrere la giornata accanto al marito William partecipando agli eventi in programma per il 73mo anniversario del National Health Service. “Sua Altezza Reale non presenta sintomi ma si sta attenendo alle linee guida del governo ed è in auto-a casa”, ha reso noto Kensington Palace. L'articolo proviene da ...

