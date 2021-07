Coronavirus, i dati – 480 contagi in 24 ore con 74mila tamponi: tasso di positività stabile allo 0,6%. Altre 31 vittime (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono dimezzati, con un calo tipico del fine settimana, i contagi da Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono infatti 480 le persone risultate positive ai test, contro le 808 di ieri. Questo a fronte, però, di 74.649 tamponi processati, anche in questo caso la metà rispetto al giorno precedente, quando se ne erano fatti 141.640. per questo, il tasso di positività rimane sostanzialmente invariato allo 0,6%. Aumentano invece le vittime che oggi sono state 31, contro le 12 di ieri, anche se questo numero deve tenere conto che 14 delle morti segnalate sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono dimezzati, con un calo tipico del fine settimana, idarilevati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono infatti 480 le persone risultate positive ai test, contro le 808 di ieri. Questo a fronte, però, di 74.649processati, anche in questo caso la metà rispetto al giorno precedente, quando se ne erano fatti 141.640. per questo, ildirimane sostanzialmente invariato0,6%. Aumentano invece leche oggi sono state 31, contro le 12 di ieri, anche se questo numero deve tenere conto che 14 delle morti segnalate sono ...

