Cgil: 'Dopo lo sblocco dei licenziamenti 'liquidati' 152 lavoratori via email in Brianza' (Di lunedì 5 luglio 2021) La Gianetti Fad Wheel , azienda di Ceriano Laghetto (Monza), ha annunciato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 152 lavoratori , i quali hanno ricevuto la notizia via email . Per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021) La Gianetti Fad Wheel , azienda di Ceriano Laghetto (Monza), ha annunciato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 152, i quali hanno ricevuto la notizia via. Per il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lavoro, Cgil: dopo sblocco 152 licenziati con mail in Brianza #GianettiFadWheel - 1956lia : Come volevasi dimostrare Lavoro: Cgil,dopo sblocco 152 licenziati con mail in Brianza - Lombardia -… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Lavoro, Cgil: dopo sblocco 152 licenziati con mail in Brianza #GianettiFadWheel - EugenioBerto70 : Lavoro: Cgil,dopo sblocco 152 licenziati con mail in Brianza - libellula58 : RT @angy_angy67: SIAMO ALL'INIZIO RAGAZZI, PURTOPPO!! Lavoro: Cgil,dopo sblocco 152 licenziati con mail in Brianza - Lombardia - https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Dopo Brianza, chiude la Gianetti Ruote: licenziati 152 dipendenti Dopo oltre un secolo di attività, la Gianetti Ruote chiude lo stabilimento di Ceriano Laghetto, in ...i lavoratori avevano appena terminato il lavoro straordinario del sabato' spiegano dalla Fiom Cgil ...

Cgil: 'Dopo lo sblocco dei licenziamenti 'liquidati' 152 lavoratori via email in Brianza' Per il segretario generale della Fiom Cgil Brianza, Pietro Occhiuto, la decisione è 'assolutamente ... Licenziati via email dopo il turno di notte 'Nulla lasciava presagire un epilogo di questa natura, ...

Lavoro: Cgil,dopo sblocco 152 licenziati con mail in Brianza ANSA Nuova Europa Cgil: "Dopo lo sblocco dei licenziamenti 'liquidati' 152 lavoratori via email in Brianza" Per il segretario generale della Fiom Cgil Brianza, Pietro Occhiuto ... difenderemo i posti di lavoro", ha aggiunto il sindacalista. Licenziati via email dopo il turno di notte "Nulla lasciava ...

Brianza, chiude la Gianetti Ruote: licenziati 152 dipendenti Dopo oltre un secolo di attività, la Gianetti Ruote chiude lo stabilimento di Ceriano Laghetto, in Brianza, e avvia la procedura di licenziamento collettivo per i 152 lavoratori. Una decisione, come r ...

oltre un secolo di attività, la Gianetti Ruote chiude lo stabilimento di Ceriano Laghetto, in ...i lavoratori avevano appena terminato il lavoro straordinario del sabato' spiegano dalla Fiom...Per il segretario generale della FiomBrianza, Pietro Occhiuto, la decisione è 'assolutamente ... Licenziati via emailil turno di notte 'Nulla lasciava presagire un epilogo di questa natura, ...Per il segretario generale della Fiom Cgil Brianza, Pietro Occhiuto ... difenderemo i posti di lavoro", ha aggiunto il sindacalista. Licenziati via email dopo il turno di notte "Nulla lasciava ...Dopo oltre un secolo di attività, la Gianetti Ruote chiude lo stabilimento di Ceriano Laghetto, in Brianza, e avvia la procedura di licenziamento collettivo per i 152 lavoratori. Una decisione, come r ...