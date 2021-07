Antonello Venditti canta, poi segue con i tifosi la partita Italia-Spagna (Di lunedì 5 luglio 2021) Antonello Venditti canterà nell’Anfiteatro Anima di Cervere, ma non solo: martedì 6 luglio seguirà Italia-Spagna tifando con il pubblico Antonello Venditti sarà il primo ospite dell’Anima Festival nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere. Ecco quanto annunciano Ivan e Natascia Chiarlo, organizzatori della kermesse estiva cuneese: “Venditti inizierà il concerto alle 20, prima di assistere alla partita e, al termine del match, riprenderà a cantare. Com’è noto il cantautore romano è un grande appassionato di calcio e il ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021)canterà nell’Anfiteatro Anima di Cervere, ma non solo: martedì 6 luglio seguiràtifando con il pubblicosarà il primo ospite dell’Anima Festival nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere. Ecco quanto annunciano Ivan e Natascia Chiarlo, organizzatori della kermesse estiva cuneese: “inizierà il concerto alle 20, prima di assistere allae, al termine del match, riprenderà are. Com’è noto ilutore romano è un grande appassionato di calcio e il ...

Advertising

HuffPostItalia : Antonello Venditti: 'Sono stato bullizzato fino ai 16 anni. Ho pensato al suicidio. Il ddl Zan ce l'ho dentro' - Frances44314287 : RT @giacomoformula1: Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi.... e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili... ???? (Antone… - PaolaMecali : E vai con il lunedì! ?? Go Go - Antonello Venditti ('Troppo Forte', 1986) - sonikmusicnet : Ora in onda: Antonello Venditti - Sfiga - radiokemonia : Stai ascoltando: Antonello Venditti-Notte prima degli esami La musica anni 80 solo su -