Ancora coltellate in Germania: afgano ammazza un uomo e ne ferisce un altro (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug — In Germania continua la scia di attacchi e omicidi, tutti commessi da immigrati utilizzando coltelli o altri tipi armi bianche, nei confronti di cittadini tedeschi: dopo l’orrore di Würzburg, che ha visto tre donne morire macellate da un rifugiato somalo e altre undici persone ferite, è il turno di Greven, nel Nord Reno-Westfalia, dove un uomo è stato accoltellato a morte in un centro profughi da un immigrato afgano che ha gridato AllahuAkbar. Lo riporta il Daily mail. Germania, afgano semina morte nel centro profughi L’omicida, 25 anni, avrebbe ucciso un’ospite della struttura, un 35enne, e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug — Incontinua la scia di attacchi e omicidi, tutti commessi da immigrati utilizzando coltelli o altri tipi armi bianche, nei confronti di cittadini tedeschi: dopo l’orrore di Würzburg, che ha visto tre donne morire macellate da un rifugiato somalo e altre undici persone ferite, è il turno di Greven, nel Nord Reno-Westfalia, dove unè stato accoltellato a morte in un centro profughi da un immigratoche ha gridato AllahuAkbar. Lo riporta il Daily mail.semina morte nel centro profughi L’omicida, 25 anni, avrebbe ucciso un’ospite della struttura, un 35enne, e ...

Advertising

francescamir48 : RT @claudio_2022: Terrore a Parigi, sudanese uccide a coltellate un uomo nella metropolitana Non si è ancora spenta l'eco della strage a Wu… - frant42 : RT @claudio_2022: Terrore a Parigi, sudanese uccide a coltellate un uomo nella metropolitana Non si è ancora spenta l'eco della strage a Wu… - fabpergio : RT @piergiuseppe36: Ancora terrore a Parigi, un sudanese uccide a coltellate un uomo nella metropolitana dopo una lite - paolaokaasan : RT @claudio_2022: Terrore a Parigi, sudanese uccide a coltellate un uomo nella metropolitana Non si è ancora spenta l'eco della strage a Wu… - ACasperia : RT @claudio_2022: Terrore a Parigi, sudanese uccide a coltellate un uomo nella metropolitana Non si è ancora spenta l'eco della strage a Wu… -