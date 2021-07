Amazon | Bezos cede il controllo del colosso di e - commerce Ecco chi lo sostituirà

(Di lunedì 5 luglio 2021) L'ufficialità lascia di stucco, anche se qualche comunicazione era già arrivata: Jefflascia la guida di. Il fondatore deldell'e -ed ex ceo, in modo molto simbolico, ...

Jeff Bezos resterà presidente esecutivo di Amazon. Affida la guida a Andrew R. Jassy (Andy per gli amici) per il quale nutre una stima. Il successore di Jeff Bezos è in Amazon sin dal 1997. Ha guidato dal 2006 Amazon Web Services, unità dell'azienda che ha fatturato 45 miliardi di dollari l'anno scorso.