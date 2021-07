5 Luglio | su 855 tamponi molecolari sono stati rilevati 2 nuovi contagi in FVG

Leggi su udine20

(Di martedì 6 luglio 2021) Si riapre oggi la terapia intensiva nell’ospedale di Udine con un caso di positività al Covid-19. Al S. Maria della Misericordia è stato infatti ricoverato un uomo residente in Friuli Venezia Giulia, classe 1961, risultato positivo al virus in Medio Oriente e che versa in gravi condizioni. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dando il consueto aggiornamento sulla situazione epidemiologica in regione. L’uomo, che lavora per un’azienda italiana in Medio Oriente, è risultato positivo al tampone il 20 giugno scorso ed è stato ricoverato nel Paese estero; si è reso poi necessario un rimpatrio con volo sanitario e il successivo ...