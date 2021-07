Vettel: “Alonso? Non potevo fare di più” (Di domenica 4 luglio 2021) Al termine delle qualifiche, Vettel si è scusato con Fernando Alonso per quanto accaduto in Q2. Il tedesco ha inoltre spiegato il motivo del suo rallentamento in quella zona di pista. Alonso non perdona Vettel: lo spagnolo pessimista in vista della gara Vettel-Alonso: il tedesco ha seguito le regole? Il sabato di Sebastian Vettel si è macchiato con l’episodio che ha coinvolto l’ex Ferrari e l’attuale pilota dell’Alpine Fernando Alonso. Il quattro volte iridato ha causato l’aborto del giro veloce di Alonso, costretto a partire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Al termine delle qualifiche,si è scusato con Fernandoper quanto accaduto in Q2. Il tedesco ha inoltre spiegato il motivo del suo rallentamento in quella zona di pista.non perdona: lo spagnolo pessimista in vista della gara: il tedesco ha seguito le regole? Il sabato di Sebastiansi è macchiato con l’episodio che ha coinvolto l’ex Ferrari e l’attuale pilota dell’Alpine Fernando. Il quattro volte iridato ha causato l’aborto del giro veloce di, costretto a partire ...

