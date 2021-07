Ultime Notizie Roma del 04-07-2021 ore 16 | 10

(Di domenica 4 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Fiorini a domenica 4 luglio in primo piano sono stati trovati morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l’allarme al 112 sabato mattina sperando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais San Giuliano Milanese mi spiegano gli inquirenti sono stati riscontrati segni compatibili con investimento di un mezzo pesante Si indaga per cercare di arrivare a chiarire i contorni della vicenda lavoreremo anche dice il procuratore della repubblica di Lodi per cercare di capire come mai queste due anni si trovassero lì intanto è stato identificato è ...

Un morto, Andrea Costantini di circa 27 anni, un ferito gravissimo, forse un secondo meno grave il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto stamattina alle 11 a Fossacesia ( Chieti ), sulla ...Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Si tratta di un'operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Come riferisce la ...Al PalaGhiaccio di Folgaria (in provincia di Trento) si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica ritmica. Dopo lo spettacolare all-around di ieri, vinto da Milena Baldassarri davanti ...Italia-Spagna non è una sfida inedita, anzi. Non lo è al punto che anche l'arbitro scelto per la semifinale di Euro 2020, dopo i quarti di finale diretti tra Inghilterra ...