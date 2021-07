Ufficiale: Getafe, preso Vitolo dall’Atletico Madrid (Di domenica 4 luglio 2021) Colpo in attacco per il Getafe: dall’Atletico Madrid arriva Vitolo. Ecco il comunicato del club. “Getafe CF e Atlético de Madrid raggiungono un accordo di massima per il prestito di Víctor Machín Pérez “Vitolo”, in assenza di una visita medica. Il centrocampista della nazionale spagnola, formatosi nella cava dell’UD Las Palmas, ha giocato per il Sevilla FC dove ha vinto 3 Europa League nel 2014, 2015 e 2016, oltre ad aggiungere uno scudetto con l’Atlético de Madrid nel 2021, una Supercoppa Europea nel 2018 e un altro campionato di Europa League nel ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Colpo in attacco per ilarriva. Ecco il comunicato del club. “CF e Atlético deraggiungono un accordo di massima per il prestito di Víctor Machín Pérez “”, in assenza di una visita medica. Il centrocampista della nazionale spagnola, formatosi nella cava dell’UD Las Palmas, ha giocato per il Sevilla FC dove ha vinto 3 Europa League nel 2014, 2015 e 2016, oltre ad aggiungere uno scudetto con l’Atlético denel 2021, una Supercoppa Europea nel 2018 e un altro campionato di Europa League nel ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? L’#AtleticoMadrid inizia a sfoltire la rosa ? #Vitolo passa in prestito al #Getafe #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerc… - infoitsport : Atletico Madrid, ufficiale la cessione in prestito di Vitolo al Getafe - CalcioPillole : Tramite un comunicato ufficiale, il #Getafe annuncia l'acquisto in prestito di #Vitolo dall'#AtleticoMadrid. La pre… - CalcioPillole : L'esterno classe 1999 #Trincao lascia i blaugrana in prestito per andare in Premier League al Wolverhamtpon. - LeBombeDiVlad : ???? L’#AtleticoMadrid inizia a sfoltire la rosa ? #Vitolo passa in prestito al #Getafe #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Getafe UFFICIALE: Getafe, gran rinforzo in attacco: ecco Vitolo in prestito dall'Atletico Madrid TUTTO mercato WEB Atletico Madrid, ufficiale la cessione in prestito di Vitolo al Getafe Atletico Madrid, ufficiale la cessione in prestito di Vitolo al Getafe. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.

La lista dei migliori parametri zero dell’estate 2021 Lista parametri zero 2021, quante occasioni: da Messi a Sergio Ramos sono tante le occasioni di mercato che attualmente cercano squadra ...

Atletico Madrid, ufficiale la cessione in prestito di Vitolo al Getafe. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.Lista parametri zero 2021, quante occasioni: da Messi a Sergio Ramos sono tante le occasioni di mercato che attualmente cercano squadra ...