Traffico Roma del 04-07-2021 ore 13:30 (Di domenica 4 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione Massimo vecchi e andiamo subito ad aggiornare la situazione c’è poco Traffico in queste cose sulle strade della capitale Tuttavia segnaliamo un incidenti che potrebbero rallentare la circolazione se può scarsa incidente Dunque sulla via Ardeatina all’altezza di via delle Sette Chiese poi altro incidente in via di Macchia Saponara nei pressi di via del Fosso di Dragoncello e qui Attenzione anche la presenza di alberi sulla strada e poi incidente anche a Labaro in via Monti della valchetta all’altezza di viale delle galline nulla da segnalare sul resto del territorio Mentre per il programma estivo del Teatro ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo vecchi e andiamo subito ad aggiornare la situazione c’è pocoin queste cose sulle strade della capitale Tuttavia segnaliamo un incidenti che potrebbero rallentare la circolazione se può scarsa incidente Dunque sulla via Ardeatina all’altezza di via delle Sette Chiese poi altro incidente in via di Macchia Saponara nei pressi di via del Fosso di Dragoncello e qui Attenzione anche la presenza di alberi sulla strada e poi incidente anche a Labaro in via Monti della valchetta all’altezza di viale delle galline nulla da segnalare sul resto del territorio Mentre per il programma estivo del Teatro ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Strade da incubo, ecco le vostre testimonianze ...della partita dell'Italia per trovare meno traffico, peccato che appena abbiamo imboccato l'autostrada A1 prima del Galluzzo abbiamo trovato l'entrata chiusa e ci è toccato andare verso Roma, l'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 07 - 2021 ore 11:30 ... IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L'INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA - NAPOLI, CODE ALL'ALTEZZA DI COLLEFERRO, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULA PONTINA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ...

Traffico Roma del 04-07-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Uomo morto sulla banchina di lungotevere Michelangelo: strada chiusa Ponte Regina Margherita è stato temporaneamente chiuso nella mattinata di oggi per il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di ...

Parcheggi al completo a Piazzale Roma La Centrale operativa della Polizia locale informa che i parcheggi a piazzale Roma sono al completo. I veicoli vengono deviati nelle aree di sosta del Tronchetto. Si registra traffico rallentato sul p ...

