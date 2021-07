Se l'emergenza in autostrada è un'abitudine (Di domenica 4 luglio 2021) Intanto, per raccontare meglio le storie di disagio degli automobilisti, abbiamo aperto una casella di posta elettronica, soscode@lanazione.net, a disposizione dei lettori per le segnalazioni sulle ... Leggi su lanazione (Di domenica 4 luglio 2021) Intanto, per raccontare meglio le storie di disagio degli automobilisti, abbiamo aperto una casella di posta elettronica, soscode@lanazione.net, a disposizione dei lettori per le segnalazioni sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : emergenza autostrada Se l'emergenza in autostrada è un'abitudine Per prendere l'autostrada bisogna percorrere la Barberinese, ma nel frattempo Firenze diventa l'alternativa di chi vuole evitare la coda e a sua volta la città si blocca. Un episodio isolato? Magari. ...

Sono iniziati i saldi in Toscana: anche al Valdichiana Village partenza lanciata ... " I comportamenti di consumo riflettono ancora i cambiamenti innescati dall'emergenza sanitaria, ... situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a ...

Estate sicura, autostrade siciliane verso lo stop dei lavori Autostrade siciliane, impegnata da due anni in un’imponente opera di rivalutazione e ripristino della sicurezza dei percorsi autostradali gestiti, raccomanda ove possibile di programmare “partenze int ...

