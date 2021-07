Salvini blinda Draghi: "Il governo non cade" (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - “Non cade il governo, spero che la smettano presto di litigare, poi non mi appassiona la telenovela estiva se ha ragione Conte o ha ragione Grillo: per me han torto tutti e due”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti dopo aver parlato all'inaugurazione del gazebo in piazza Vittoria dove si raccolgono le firme per i referendum sulla riforma della giustizia proposti dal partito. Per Salvini “le priorità sono meno tasse e più lavoro, a Brindisi e in tutt'Italia. Non ho tempo da perdere con Letta, ha ragione Conte, ha ragione Grillo e cosa succede ai Cinquestelle, chi se ne frega. Le mie ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - “Nonil, spero che la smettano presto di litigare, poi non mi appassiona la telenovela estiva se ha ragione Conte o ha ragione Grillo: per me han torto tutti e due”. Così il leader della Lega, Matteo, rispondendo ai cronisti dopo aver parlato all'inaugurazione del gazebo in piazza Vittoria dove si raccolgono le firme per i referendum sulla riforma della giustizia proposti dal partito. Per“le priorità sono meno tasse e più lavoro, a Brindisi e in tutt'Italia. Non ho tempo da perdere con Letta, ha ragione Conte, ha ragione Grillo e cosa succede ai Cinquestelle, chi se ne frega. Le mie ...

