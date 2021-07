Papa Francesco operato al Policlinico Gemelli. La Santa Sede: “Ha reagito bene”. Fonti Ansa: “La degenza durerà almeno 5 giorni” (Di domenica 4 luglio 2021) Papa Francesco ha “reagito bene” all’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella giornata di domenica al Policlinico Gemelli di Roma. Lo comunica una nota del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Si è trattato di un’operazione programmata per “stenosi diverticolare del sigma”. Il Santo Padre è stato ricoverato nel pomeriggio, dopo la recita dell’Angelus. Secondo Fonti dell’agenzia Ansa la degenza potrebbe durare 5 giorni, anche perché ora inizierà un periodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021)ha “” all’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella giornata di domenica aldi Roma. Lo comunica una nota del direttore della Sala Stampa della, Matteo Bruni. Si è trattato di un’operazione programmata per “stenosi diverticolare del sigma”. Il Santo Padre è stato ricoverato nel pomeriggio, dopo la recita dell’Angelus. Secondodell’agenzialapotrebbe durare 5, anche perché ora inizierà un periodo ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - glooit : Finito l'intervento di Papa Francesco, resterà almeno 5 giorni in ospedale leggi su Gloo - matildesjt : ?????? ultim'ora il Papa Francesco ha reagito bene all'intervento chirurgico,5 giorni di degenza?????? -