Papa Francesco è stato ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo quanto riportato in queste ora dell’Adnkronos tramite ambienti del Policlinico Gemelli, il Papa è arrivato nell’ospedale romano intorno alle 14 per sottoporsi a un intervento chirurgico. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di Francesco. La Santa Sede ha diramato una nota in cui si parla di “intervento programmato” già da tempo per curare “una stenosi diverticolare sintomatica del colon”. Il Santo Padre sarà operato dal professor Sergio Alfieri, il quale comunicherà l’esito ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Secondo quanto riportato in queste ora dell’Adnkronos tramite ambienti del Policlinico, ilè arrivato nell’ospedale romano intorno alle 14 per sottoporsi a un. Già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di. La Santa Sede ha diramato una nota in cui si parla di “programmato” già da tempo per curare “una stenosi diverticolare sintomatica del colon”. Il Santo Padre sarà operato dal professor Sergio Alfieri, il quale comunicherà l’esito ...

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico - ROBYBOX : ?? Papa Francesco ricoverato al Gemelli. «Intervento al colon programmato da tempo» - frances01774478 : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco al Gemelli per un intervento programmato al colon -