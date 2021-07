Monopoli | Colombo | “Cercheremo di essere camaleontici”

(Di domenica 4 luglio 2021)inizia la nuova stagione di Serie C e nella conferenza stampa odierna, sono state chiariti alcuni aspetti legati alla squadra, alla sua costruzione, oltre a quello che è già il nuovo assetto societario. Nella presentazione della stagione avvenuta al “Vito Simone Veneziani”, hanno preso la parola, fra gli altri, il nuovo tecnico, Laricchia e il DS Chiricallo. Le parole di mister AlbertoCi sarà continuità con il lavoro di Scienza: “Io amo una squadra che si possa definire camaleontica. Tutto questo richiede un lavoro alle spalle. Non è detto che l’unica alternativa stia nella difesa a tre, ma ovviamente sta ...

Il Monopoli volta pagina dopo la lunga gestione targata Beppe Scienza e affida la panchina ad Alberto Colombo. L'ex tecnico della Virtus Francavilla verrà presentato domani in ...