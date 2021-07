L’Ucraina perde ma resta in piedi. E a fine partita all’Olimpico il saluto è da brividi (Video) (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – L’Inghilterra si inginocchia, L’Ucraina no. E all’Olimpico alcuni tifosi della nazionale guidata da Shevchenko mostrano il loro disappunto nei confronti del gesto più discusso degli ultimi giorni: fischiando. Come al solito questi Europei sono sconquassati dalla ridda di polemiche sul menzionato gesto compiuto da alcune squadre prima del fischio di inizio delle partite. E ieri sera non è andata diversamente. L’Ucraina ha scelto di non aderire alla campagna Black lives matter, restando coerente con quanto fatto durante tutto il torneo. Nessun cambio radicale di comportamento di fronte agli avversari prostrati. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – L’Inghilterra si inginocchia,no. Ealcuni tifosi della nazionale guidata da Shevchenko mostrano il loro disappunto nei confronti del gesto più discusso degli ultimi giorni: fischiando. Come al solito questi Europei sono sconquassati dalla ridda di polemiche sul menzionato gesto compiuto da alcune squadre prima del fischio di inizio delle partite. E ieri sera non è andata diversamente.ha scelto di non aderire alla campagna Black lives matter,ndo coerente con quanto fatto durante tutto il torneo. Nessun cambio radicale di comportamento di fronte agli avversari prostrati. ...

