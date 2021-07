LG Oled 48C1 - recensione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 4 luglio 2021) Che LG sia diventata una delle aziende trainanti del settore informatico non vi è alcun dubbio, e recentemente ha inoltre compiuto una scelta ancora più coraggiosa, lasciando per un periodo indefinito il comparto mobile e smartphone per concentrarsi sulle nuove gamme di TV e monitor. Nonostante l'agguerrita concorrenza di Sony, Samsung e Panasonic sul fronte top di gamma l'azienda coreana è riuscita lo scorso anno a far spiccare, grazie alla sua qualità prezzo, il proprio LGCX come uno dei migliori televisori da avere nel proprio salotto, sia per l'uso multimediale sia per quello gaming. Sicuramente i possessori di una console di nuova generazione si sono domandati ...