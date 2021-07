La proposta di Mendes alla Juventus: Ronaldo a Torino fino al 2023 (Di domenica 4 luglio 2021) Cristiano Ronaldo può restare alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese fino a qualche settimana fa sembrava destinato all’addio, ma, stando alle recenti indiscrezioni, alla fine potrebbe restare in bianconero. A riportare aggiornamenti sulla questione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport, secondo cui Jorge Mendes, agente del giocatore, avrebbe addirittura proposto il rinnovo per un’ulteriore stagione: “CR7 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Cristianopuò restare. Il fuoriclasse portoghesea qualche settimana fa sembrava destinato all’addio, ma, stando alle recenti indiscrezioni,fine potrebbe restare in bianconero. A riportare aggiornamenti sulla questione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport, secondo cui Jorge, agente del giocatore, avrebbe addirittura proposto il rinnovo per un’ulteriore stagione: “CR7 L'articolo

