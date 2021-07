Incidente a Pinerolo | scontro tra due auto ad un incrocio | un ferito

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Pinerolo

TorinoToday

stradale ain Viale Cavalieri d'Italia angolo via Federico Caprilli, nel pomeriggio di domenica 4 luglio. A scontrarsi sono state due auto. A seguito del sinistro, probabilmente ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere l'auto in sicurezza e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia diper ricostruire la dinamica dell', in cui ...Hanno preso la carta geografica e hanno tirato una riga, dice spiegando com’è nata la Procura di Ivrea Giuseppe Ferrando, che l’ha diretta per otto anni e che, da settembre, sarà a capo di quella di N ...Incidente stradale a Pinerolo in Viale Cavalieri d'Italia angolo via Federico Caprilli, nel pomeriggio di domenica 4 luglio. A scontrarsi sono state due auto. A seguito del sinistro, probabilmente avv ...