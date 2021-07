Incendi in Sicilia: una domenica infernale in quasi tutta la regione (Di domenica 4 luglio 2021) Incendi in quasi tutte la province in Sicilia. Decine le autobotti dei vigili del fuoco impegnate, così come in soccorso sono giunti anche i canadair. Incendi in provincia di Palermo Decine di Incendi vengono segnalati nella zona del Partinicese. Le fiamme sono divampate anche lungo l’autostrada A29 tra Balestrate e Partinico. In alcuni momenti l’autostrada Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 4 luglio 2021)intutte la province in. Decine le autobotti dei vigili del fuoco impegnate, così come in soccorso sono giunti anche i canadair.in provincia di Palermo Decine divengono segnalati nella zona del Partinicese. Le fiamme sono divampate anche lungo l’autostrada A29 tra Balestrate e Partinico. In alcuni momenti l’autostrada

